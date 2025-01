Beautiful, anticipazioni 16 gennaio: Finn ringrazia Sheila per aver salvato Kelly, ma è in debito con lei

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 16 gennaio alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Finn ringrazia Sheila per aver salvato la bambina. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Liam torna a casa di Steffy in attesa che Kelly rientri dalla gita a mare. Non è contento che sua figlia sia con Finn, dopo aver visto che abbracciava Sheila in tribunale e ritiene che la bambina non sia al sicuro con uomo ancora legato alla madre biologica nonostante sia una conclamata psicopatica.

Nel frattempo, negli uffici della Forrester, Ridge e Brooke affrontano con Carter la questione della scarcerazione di Sheila. Brooke non si capacita che la donna sia stata messa in libertà. Anche Ridge non si da pace ed è furioso, ma Carter spiega che la sorveglianza è stata aumentata e che non possono fare altro.

Steffy difende Finn dalle accuse di Liam

Finn, sollevato che Kelly sia fuori pericolo, si china accanto a lei e le chiede scusa per essersi allontanato, promettendole che non accadrà mai più. Con un misto di gratitudine e riluttanza, si volta verso Sheila per ringraziarla di aver salvato sua figlia, pur restando visibilmente combattuto riguardo alla presenza della madre biologica nella loro vita.

Nel frattempo, a casa di Steffy, Liam continua a manifestare i suoi dubbi nei confronti di Finn. È convinto che il legame biologico con Sheila stia compromettendo il giudizio di Finn e insiste sul fatto che lasciare Kelly da sola con lui sia un rischio troppo grande. Steffy, visibilmente infastidita dall'insistenza di Liam, ribadisce la sua fiducia assoluta in Finn e sottolinea che suo marito non metterebbe mai lei o Kelly in pericolo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge e Brooke affrontano la questione della scarcerazione di Sheila.