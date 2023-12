Beautiful anticipazioni 16 dicembre, Brooke sospetta di Steffy e Taylor 'Usano Douglas per riavere Ridge'

Beautiful torna domani, sabato 16 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 15 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 15 dicembre

Hope è molto preoccupata per la lunga assenza del figlio adottivo, ma non vorrebbe iniziare una dolorosa battaglia legale per la sua custodia. Liam e Brooke sono convinti che le sorti di Douglas siano manovrate da Taylor e da Steffy.

Anticipazioni del 16 dicembre: Le sospette Riunioni di Steffy

Liam e Brooke discutono di un possibile piano orchestrato da Steffy. Ad attirare i loro sospetti sono le continue riunioni a casa di Eric organizzate dalla moglie di Finn. Questi incontri, di fatto, stanno procrastinando il soggiorno di Douglas con Thomas.

Nella prossima puntata: I dubbi crescenti di Liam e Brooke

Le riunioni di famiglia organizzate da Steffy presso la residenza di Eric stanno alimentando sospetti e intrighi. Liam e Brooke temono che dietro a questo apparentemente innocuo gesto di aggregazione si celino piani più complessi.

Liam e Brooke credono che Steffy, con la complicità di Taylor, abbia uno scopo ben preciso: ricomporre la famiglia Forrester, includendo sia Ridge che il piccolo Douglas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam mette in guardia Hope.