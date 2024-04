Beautiful anticipazioni 16 aprile, Steffy si trova faccia a faccia con Sheila: l’incubo ritorna

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5.

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 16 aprile alle 13:45, la trama ci rivela che Steffy riconosce Sheila nonostante uno dei suoi travestimenti. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 15 aprile Sheila torna a casa di Deacon, trovandolo fuori di sé dopo la visita di Steffy e Finn. Lui la convince che non può più rimanere lì, ora che sanno che è viva. Sheila accetta di andarsene e i due, ormai profondamente legati, si salutano con un bacio appassionato.

Anticipazioni del 16 aprile, Un incontro inaspettato: Sheila riappare nel momento più impensabile

Dopo aver esaminato i reperti organici attribuiti a Sheila, Finn ha compreso che sua madre è ancora viva e ha orchestrato la sua morte. Dopo aver rivelato questo segreto a Steffy, la ragazza è rimasta sconvolta dalla notizia.

Finn ha capito che sua madre è viva

Steffy, in seguito al fallito matrimonio tra i suoi genitori Ridge Forrester e Taylor Hayes e alle rivelazioni di suo marito, sente il bisogno di rilassarsi. Finn decide di portarla a mangiare a "Il Giardino", luogo in cui non sono tornati da quando Sheila tentò di sparare alla giovane Logan.

Sheila viene riconosciuta da Steffy

Mentre Steffy si allontana per una chiamata telefonica e si trova nell'ingresso del bagno de "Il Giardino", accidentalmente rovescia il suo drink su una donna appena uscita dalla toilette. Dopo un attimo di smarrimento, si rende conto che la signora è Sheila.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Deacon mette in guardia Sheila