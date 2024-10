Beautiful, anticipazioni 15 ottobre: Taylor vuole riconquistare Ridge e spinge Brooke tra le braccia di Deacon

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5. La saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio.

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 15 ottobre alle 13:40, la trama ci svela che Fint teme le conseguenze della confessione di Steffy a Liam. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Taylor non ha dimenticato Ridge

Finn arriva a casa e Steffy gli rivela di aver parlato con Liam delle sue preoccupazioni riguardo alla possibile attrazione di Hope per Thomas. Quando Finn viene a conoscenza della confessione, si mostra subito preoccupato per le possibili conseguenze. Teme che l'intervento della moglie possa creare una frattura irreparabile nel matrimonio tra Liam e Hope, destabilizzando ulteriormente una situazione già fragile. Tuttavia, Steffy è convinta di aver agito nel miglior interesse di tutti, sia per proteggere Thomas da una ricaduta, sia per il bene dell'azienda, la Forrester Creations, che potrebbe subire contraccolpi se le tensioni esplodessero.

Nel frattempo, Brooke e Taylor si trovano a pranzo insieme a "Il Giardino". Durante il pasto, Taylor tenta di convincere Brooke a prendere in considerazione l'idea di una relazione con Deacon, cercando di spingerla verso di lui con una serie di commenti sottili, ma senza ottenere risultati concreti. La Logan resta ferma sulle sue convinzioni, non mostrando interesse per l'ex compagno.

Finn e Steffy hanno idee diverse su Liam e Hope

Quando Taylor torna al lavoro, non si arrende e riprende il discorso con Deacon, insistendo sull'idea che lui e Brooke potrebbero avere un futuro insieme. Tuttavia, Deacon nota qualcosa di strano nel suo comportamento e, stanco delle sue insinuazioni, la affronta direttamente, rinfacciandole che la sua insistenza non è altro che un tentativo di avere la strada libera per riconquistare Ridge.