Beautiful anticipazioni 15 novembre: Deacon è ancora sconvolto per l'amputazione di Sheila

Beautiful torna domani, mercoledì 15 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 14 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 14 novembre

Ridge parla con Steffy e con Taylor di Thomas e della sua volontà di riportare Douglas a vivere con lui, con valutazioni diametralmente opposte a quelle di sua moglie Brooke.

Deacon ha trascorso una notte rovente con una bellissima sconosciuta. Ma la mattina, al risveglio, la donna si è levata una maschera dal volto ed è apparsa Sheila.

Anticipazioni del 15 novembre: Un gesto estremo, l'amputazione del dito del piede

Deacon è completamente sconvolto e incapace di comprendere come Sheila sia riuscita a fuggire da Los Angeles, mettendo in atto un piano così audace da farla sembrare morta. Ancora più scioccante è il fatto che si sia amputata da sola il dito del piede, rendendo l'intera situazione incredibilmente credibile.

Finn e Steffy insieme dopo le follie di Sheila

Nel prossimo episodio: Finn e Steffy rafforzano il loro legame

Nel frattempo, c'è gioia nell'aria per Finn e Steffy, che finalmente, dopo i problemi degli ultimi mesi si aprono l'un l'altro e si dichiarano, ancora una volta, il loro amore reciproco. Questo legame si è rivelato essere la salvezza dalla follia orchestrata da Sheila.

Le clip di Beautiful

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Ridge è indeciso se tornare con Taylor o rimanere con Brooke.