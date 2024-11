Beautiful, anticipazioni 15 novembre: Brooke e Hope incantano Roma, Liam vola con l’aereo privato di Bill

Venerdì 15 novembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che la Forrester segue l'evento di Roma da Los Angeles. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Liam, a casa, a Los Angeles, è in agitazione perché sta cercando di trovare un posto su un aereo di linea che lo conduca a Roma in tempo per presenziare all'anteprima della Forrester accanto a sua moglie e per controllare che Thomas non approfitti della situazione per riavvicinarsi a Hope.

Ma Bill Spencer, provvidenziale, risolve la questione: porterà Liam a Roma con il suo jet privato. Liam è al settimo cielo e pregusta la felicità della moglie quando lo vedrà arrivare il giorno dell'anteprima della nuova collezione di "Hope of the Future", che si svolge a Roma, a Piazza Navona.

Il cast di Beautiful a Roma

Anticipazioni di Beautiful: un servizio fotografico memorabile:

L'idea lanciata da Ridge di coinvolgere Brooke come protagonista della nuova linea, accanto a Hope, aggiunge un tocco speciale all'anteprima romana di Hope for the Future e si rivela una trovata straordinaria per attirare l'attenzione della stampa. Le due donne, madre e figlia, si ritrovano così al centro di uno splendido servizio fotografico in cui Brooke sfoggia con orgoglio le creazioni della Forrester, condividendo il palco con Hope e regalando all'evento un'aura di esclusività.

Nel frattempo, a Los Angeles, Eric, Paris, Zende e R.J. seguono con trepidazione ogni momento della presentazione, nonostante il fuso orario. I quattro sono in costante contatto con Carter, che supervisiona l'organizzazione dell'evento dalla splendida cornice di Piazza Navona a Roma e si assicura che tutto proceda senza intoppi.

Contemporaneamente, Liam è a bordo del jet privato di Bill che si è offerto di accompagnarlo a Roma di strada per raggiungere il suo yacht, lo Stella Maris. Deciso a fare una sorpresa alla moglie, Liam spera di giungere in tempo per sostenerla durante l'evento e condividere con lei un momento tanto importante, confidando che la sua presenza inattesa sarà un'emozione indimenticabile per Hope.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam spera di arrivare in tempo per stare accanto e sostenere la moglie.