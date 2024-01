Beautiful anticipazioni 15 gennaio: Thomas minaccia Brooke con un coltello, Deacon non si libera di Sheila

Beautiful torna domani, lunedì 15 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 13 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 13 gennaio

Ridge confessa di sentirsi profondamente in colpa per le scelte fatte in passato e sembra convincersi che il suo posto sia con Taylor e non con Brooke. Lei, nel frattempo, è andata a casa Forrester per affrontare Thomas, trovandolo con Douglas mentre gli sbuccia una mela con un coltello.

Anticipazioni del 15 gennaio, Allarme di Brooke su Thomas

Dopo aver trovato Thomas con un coltello in mano, Brooke è allarmata per le sue intenzioni e cerca di avvisare Ridge e Hope, ma entrambi sembrano sottovalutare le sue preoccupazioni.

Nella prossima puntata: Deacon e Sheila ancora in contrasto

Deacon si scontra con Sheila, l'uomo le chiede di lasciare la sua casa e la città per sempre. Tuttavia, Sheila sembra determinata a stabilire un rapporto con suo figlio Finn e suo nipote, ignorando le richieste di Deacon.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas minaccia Brooke con un coltello.