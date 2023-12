Beautiful anticipazioni 15 dicembre, Brooke contro Taylor e Steffy: la resa dei conti è vicina

Beautiful torna domani, venerdì 15 dicembre dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 14 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 14 dicembre

Deacon raggiunge Sheila e la costringe ad allontanarsi. Poi però, sorpreso da Steffy, deve trovare delle scuse per giustificare la sua presenza. Steffy continua a organizzare ritrovi di famiglia a casa di Eric, procrastinando di fatto il soggiorno di Douglas con Thomas.

Anticipazioni del 15 dicembre: La Preoccupazione di Hope per Douglas

Hope è molto preoccupata per la prolungata assenza del figlio adottivo, ma desidera evitare una difficile battaglia legale per la custodia. Douglas da alcuni giorni è a casa di Eric con Thomas, il padre naturale del piccolo.

Nella prossima puntata: Sospetti su Taylor e Steffy

Nel frattempo, Liam e Brooke sono fermamente convinti che le vicende di Douglas siano orchestrate da Taylor e Steffy. Le tensioni familiari si intensificano, portando a un confronto imminente sulla direzione futura della custodia e del benessere del giovane membro della famiglia Forrester.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Deacon avverte Sheila di non avvicinarsi a Finn.