Beautiful anticipazioni 15 Agosto: Finn sconvolge Steffy, Bill e Ridge rivelano i dettagli del piano

La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:40 circa: la soap americana viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio di Canale 5

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 15 agosto alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Finn ha scelto di salvare Sheila. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 15 agosto: La reazione di Steffy alla scelta di Finn

Sheila Carter ha finalmente capito di essere stata ingannata da Bill, che ha finto di essere innamorato di lei per estorcerle la confessione del suo duplice omicidio e farla condannare al carcere a vita, con l'aiuto di Ridge e dell'FBI. Sconvolta, la donna tenta un ultimo gesto disperato per fuggire, lanciandosi dal balcone e cercando di far perdere le sue tracce.

Dopo che Deacon si è rifiutato di seguirla e le ha consigliato di costituirsi, Sheila prova a dileguarsi, ma viene raggiunta da Spencer. In quel momento, crolla a terra, vittima di un infarto. Trasportata d'urgenza in ospedale, si trova in bilico tra la vita e la morte, con la sua sorte nelle mani di Li e Finn. Quest'ultimo riesce a salvarla, nonostante l'opposizione di Li, che avrebbe preferito lasciarla morire. Steffy, testimone della scena, resta scioccata.

Liam ascolta il racconto di Bill

Nel frattempo, Bill e Ridge convocano tutti i familiari a casa di Eric, dove rivelano il loro piano segreto che ha portato alla cattura della Carter. La collaborazione tra i due uomini, che si sono sempre detestati, sorprende tutti, tanto che Brooke e Taylor faticano a crederci. Più tardi, Wyatt, Hope e Liam discutono con Bill, ripercorrendo nei dettagli tutto ciò che è successo da quando lui e Ridge hanno orchestrato, insieme all'FBI e al detective Baker, il piano per incastrare Sheila.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Bill e Ridge si scusano con tutta la famiglia per il loro comportamento nei loro confronti.