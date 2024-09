Beautiful anticipazioni 14 settembre: Sheila ha un nuovo alleato? Carter è ossessionato dalla presenza di Bill

Ecco le anticipazioni di quello che vedremo nelle puntate della soap americana che andranno in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5: anche questo sabato è previsto un doppio episodio.

Sabato 14 settembre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Carter continua a temere la presenza di Bill nella vita di Katie. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Sheila vuole riconnettersi con suo figlio

La Carter, rinchiusa in prigione, nutre un disperato desiderio di rivedere suo figlio Finn, il medico che l'ha salvata da un attacco cardiaco in ospedale. Decisa a ricostruire un legame con lui, Sheila chiede un incontro, sperando che il marito di Steffy, in qualità di suo medico curante, accetti. Tuttavia, le sue intenzioni vanno ben oltre una semplice visita medica.

Sheila ha anche richiesto di incontrare una persona che sarebbe in grado di aiutarla a uscire dal carcere. Ma chi potrebbe essere questo misterioso alleato? La risposta arriva subito dopo il suo colloquio con Mike, quando Sheila riceve la visita di un uomo enigmatico che si rivela essere Jack Finnegan, avvocato penalista e padre biologico di Finn.

Sheila cerca un modo per uscire di prigione

Il ritorno di Jack nella vita di Sheila non è casuale. La donna gli ha scritto una lettera, sperando che lui, nonostante il rancore e il dolore che porta dentro, possa escogitare un modo per farla uscire di prigione. Oltre a ciò, Sheila spera che Jack possa anche fungere da tramite per ristabilire un rapporto con Finn, il figlio che ha sempre desiderato.

Jack, però, non ha dimenticato il caos che Sheila ha portato nella sua vita. La rivelazione del vero legame di sangue tra lui e Finn, frutto di una relazione clandestina con lei non di una semplice adozione, ha distrutto il suo matrimonio con Li e compromesso il suo rapporto con il figlio. I suoi sentimenti verso Sheila sono carichi di rancore e delusione.

Nel frattempo, negli uffici della Forrester Creations, Carter è sempre più ansioso per la sua relazione con Katie. Nonostante i suoi sentimenti forti per lei, Carter teme che il passato con Bill Spencer possa riemergere e mettere a rischio la loro felicità. La situazione si complica quando Katie accetta un invito a pranzo da Bill, alimentando le paure dell'avvocato.

Spencer, consapevole della fragilità della situazione, non perde l'occasione per ricordare a Katie i momenti felici della loro vita insieme, cercando di riconquistarla e di riunire la loro famiglia. Eric, confidente di Carter, cerca di tranquillizzarlo, sostenendo che Katie ha ormai voltato pagina e che non c'è nulla da temere.

Nel frattempo, Sheila tenta di manipolare Jack durante la loro visita in carcere. Ricorda con insistenza i momenti della loro passata relazione clandestina, cercando di far leva sui sentimenti che potrebbero ancora unirli. Sheila non si limita a evocare il loro passato, ma sottolinea anche la solitudine che Jack sta vivendo dopo la fine del suo matrimonio con Li e il distacco da Finn.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn e Li riflettono sull'impatto che Sheila ha avuto nelle loro vite.