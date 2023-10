Beautiful anticipazioni 14 ottobre: Finn disperato per Steffy, ecco cosa ha scoperto

Beautiful torna domani sabato 14 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Finn che vola in Europa. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 13 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 13 ottobre

Bill e Li raggiungono l'appartamento dove è nascosta Sheila e Finn può riabbracciare sua madre per poi correre a cercare Steffy, accompagnato da Bill. Sheila è stata immobilizzata e Li rimane a sorvegliarla in attesa della polizia, ma Mike la stordisce e Sheila riesce di nuovo a fuggire.

Anticipazioni del 14 ottobre: La notizia che Finn è vivo si diffonde

Al momento, Liam e Hope sono a conoscenza del fatto che Finn è vivo, ma non sono riusciti a informare Ridge e Taylor, poiché quest'ultimi sono in viaggio per Montecarlo.

Nella nuova puntata: Finn scopre dove sta Steffy

Liam e Hope non riescono a comunicare nemmeno con Bill e Finn, quest'ultimo ha scoperto che sua moglie e in Europa e sta tentando di raggiungerla con il jet privato della Spencer.

Nel prossimo episodio della soap: Steffy è irraggiungibile

Finn cerca di telefonare a Steffy, ma c'è sempre la segreteria telefonica, la donna è in una clinica psichiatrica che aiuta ad elaborare il lutto. Liam e Hope raccontano tutto ciò che sanno del ritrovamento di Finn a Brooke, Erice a Thomas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Li riabbraccia Finn.