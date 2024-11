Beautiful anticipazioni 14 novembre: Liam prepara una sorpresa per Hope con l'aiuto di Bill Spencer

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 14 novembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che l'ansia di Liam per il rapporto tra Hope e Thomas aumenta. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity

Riassunto dell'episodio precedente:

Hope e Thomas, in albergo, rileggono il discorso di apertura che Hope ha preparato per la conferenza stampa dell'anteprima. Lui le fa mille complimenti e la incoraggia dicendole che il suo entusiasmo e la sua capacità di comunicare conquisteranno tutti. Sopraggiungono anche Steffy e Carter, che illustra orgoglioso a tutti gli ultimi dettagli dell'evento di "Hope for the Future". Pur serpeggiando il legittimo timore che qualcosa possa non funzionare come previsto, la felicità e l'entusiasmo sono travolgenti.

Anticipazioni di Beautiful: Bill mette a disposizione del figlio il suo Jet privato

Liam, rimasto a Los Angeles, è sempre più preoccupato per il legame crescente tra Hope e Thomas durante il viaggio a Roma. Ansioso di raggiungere la moglie in tempo per il lancio della nuova collezione "Hope for the Future" e di vegliare sulla situazione, tenta invano di trovare un volo di linea disponibile per la capitale italiana.

Proprio quando tutto sembra perduto, interviene Bill, suo padre, che risolve il problema con un colpo di scena: offre a Liam il proprio jet privato per portarlo a Roma. Sollevarsi da questa impasse riempie Liam di entusiasmo, tanto da immaginare già l'espressione felice e sorpresa di Hope nel vederlo lì, al suo fianco.

Liam è pronto ad andare a Roma

L'evento romano, infatti, rappresenta un momento importante per Hope per la Forrester Creations. La scelta di Piazza Navona, ottenuta grazie all'impegno di Carter, come cornice per la presentazione della collezione, è stata particolarmente strategica, con la sua atmosfera elegante e vibrante, in grado di conferire al brand un respiro internazionale e di affascinare i partecipanti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam accetta l'aiuto di Bill