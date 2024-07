Beautiful anticipazioni 14 Luglio, Sheila inganna Bill, Liam condivide le paure di Hope

Beautiful torna domani, domenica 14 Luglio, con l'appuntamento in onda alle 14:00 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Liam rassicura Hope sul ritorno di Douglas a casa. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 14 Luglio: I timori di Hope per Douglas

È stata una settimana difficile per due personaggi della soap americana, il riferimento è ai coniugi Spencer che si sono trovati ad affrontare due situazioni difficili, seppur completamente diverse. Lei ha dovuto fare i conti con la crisi della sua collezione, le cui vendite sono praticamente ferme a causa delle recensioni negative degli esperti del settore. Steffy le ha proposto di lavorare al fianco di Thomas, che riprenderebbe il suo ruolo di direttore creativo all'interno dell'azienda di famiglia. Nonostante le perplessità, Hope è disposta a dare al padre di Douglas una seconda possibilità.

Liam, invece, ha avuto un duro confronto con suo padre. Bill è ancora convinto che sarà felice solo con Sheila al suo fianco. Ora i due si ritrovano insieme e il giovane Spencer deve rassicurare sua moglie, preoccupata per la decisione di Douglas di vivere con Steffy. Liam le promette che presto il ragazzo si riunirà a loro, ma anche lui è inquieto.

Bill Spencer

La doppia vita di Sheila

Nel frattempo, Bill è solo a casa. La Carter, a sua insaputa, è andata a trovare Deacon e tra i due è riesplosa la passione. Quando lei torna alla residenza del magnate, trova Bill ad attenderla. L'uomo vuole sapere dove è stata tutto questo tempo, e Sheila teme che, se scoprisse la verità, Spencer Jr. la farebbe tornare in prigione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor spera in un rientro di Thomas alla Forrester.