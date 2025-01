Beautiful anticipazioni 14 gennaio: Sheila salva la vita a Kelly, Finn ora è nei guai

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 14 gennaio alle 13.40: una distrazione di Finn rischia di essere fatale. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Steffy insiste nel difendere il marito e si dice certa dell'amore incondizionato che lui prova per lei. Non può dubitare del fatto che Finn non voglia avere più niente a che fare con Sheila dopo che ha tentato di uccidere entrambi e poi di separarli con crudeltà. Liam raggiunge poi Wyatt in ufficio dove il fratello lo incalza.

Il giovane sospetta che le paure di Liam nei confronti di Finn siano condizionate dal suo amore per Steffy che non riesce più a dominare dopo la fine del matrimonio con Hope. Liam non ha difficoltà ad ammettere quanto ami Steffy, ma ribadisce che il suo unico obiettivo è preservare l'incolumità di sua figlia e della madre di sua figlia.

Kelly e Finn mentre giocano sulla spiaggia

Anticipazioni di Beautiful: una giornata al mare rischia di trasformarsi in un dramma

Finn ha portato Kelly in spiaggia per trascorrere un pomeriggio di giochi insieme, ma ignora di essere spiato proprio da Sheila che, nonostante lo scetticismo di Deacon è ormai convinta di avere un posto assicurato nella vita di suo figlio e di suo nipote. La tranquilla giornata in spiaggia si trasforma in un incubo per Finn e una svolta cruciale per Sheila.

Mentre Finn è al telefono con l'ospedale per gestire una situazione di emergenza, Kelly, incuriosita dalle onde, ignora il consiglio del padre e si avvicina alla riva con il suo secchiello. L'acqua, però, si rivela pericolosa: un'onda improvvisa la travolge. Sheila reagisce prontamente. Ignorando ogni rischio personale, si lancia verso Kelly e riesce a salvarla, portandola fuori dall'acqua. Il gesto eroico di Sheila non passa inosservato.

Finn, accortosi del pericolo e della presenza della madre biologica, arriva trafelato, preso da un misto di sollievo e shock. Kelly, ancora spaventata, si aggrappa al padre. La situazione pone Finn di fronte a un conflitto interiore: da un lato è profondamente grato a Sheila per aver salvato la vita di sua figlia, dall'altro non può ignorare il pericolo rappresentato dalla donna e del rancore che Steffy nutre per lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn parla con sua madre Li e le promette che farà tutto il necessario per proteggere la sua famiglia.