Beautiful, anticipazioni 14 dicembre: Liam confessa il bacio con Steffy, Hope si scontra con Brooke

Sabato 14 dicembre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Finn teme un ritorno di fiamma tra Liam e Steffy.

Wyatt cerca di convincere Liam a perdonare Hope ma lui tormentato dall'immagine del bacio tra sua moglie e homas al Colosseo, un dolore che non riesce a superare. Intanto, a casa di Brooke, Hope si difende dalle preoccupazioni della madre. Rivela che i suoi sentimenti per Thomas sono profondi e autentici e vanno oltre l'attrazione fisica.

Brooke, però, non è d'accordo e implora Hope di non abbandonare Liam, sottolineando l'amore che lui prova ancora per lei. Secondo la Logan, Thomas non è l'uomo giusto per sua figlia e sta sfruttando la situazione per avvicinarsi a lei. Lui interviene per difendersi, ribadendo di voler solo la felicità di Hope.

Anticipazioni di Beautiful: Steffy e Ridge sono preoccupati per le conseguenze del bacio

Wyatt cerca di convincere Liam a non procedere con il divorzio. Sostiene che, per quanto il comportamento di Hope possa sembrare insensato, proprio per questo Liam dovrebbe parlarle e perdonarla. Tuttavia, lui ribatte che la situazione non lascia spazio al perdono e ricorda come anche Steffy lo avesse messo in guardia.

Wyatt, perplesso, gli chiede cosa c'entri la moglie di Finn in questa vicenda. Alla fine, Liam confessa di averla baciata. Intanto, Steffy è preoccupata, così come Ridge, che il bacio tra Hope e Thomas possa essere attribuito a una manipolazione di quest'ultimo, quando in realtà è stata lei a baciarlo.

Nel frattempo, la discussione tra Brooke e Hope prosegue. Hope difende Thomas, sottolineando la sua coerenza: a differenza di Liam, Thomas non è diviso tra due donne o due famiglie, ma desidera solo lei. Hope chiede riservatezza a sua madre riguardo a ciò che ha scoperto quella sera e afferma di essere pronta a gestire le conseguenze delle sue scelte.

La giovane è determinata a vivere una vita diversa da quella di Brooke, che ha passato anni inseguendo Ridge. Hope non vuole rivivere con Steffy ciò che lei ha vissuto con Taylor. Vuole un uomo che pensi esclusivamente a lei, e quell'uomo è Thomas. Finn e Steffy discutono della crisi tra Liam e Hope.

Il dottore esprime il timore che il possibile fallimento del matrimonio tra i due possa influire anche sul loro rapporto. Rivela a sua moglie di non sentirsi sereno, temendo che la vulnerabilità di Liam lo spinga a fantasticare su un possibile ritorno di fiamma con Steffy. Quest'ultima, consapevole che il rischio è più reale di quanto Finn immagini, continua a nascondergli i baci che Liam le ha dato sia a Roma che al loro ritorno a Los Angeles.

Thomas rischia di essere accusato di non aver mai superato la sua ossessione per Hope e di averla manipolata, temendo anche di illudersi di poter finalmente vivere una relazione con la donna che ha sempre amato. Ridge, invece, ringrazia Brooke per aver fatto visita a Thomas e per non averlo accusato per quella che lui considera una situazione insignificante e facilmente superabile. Tuttavia, Brooke non è altrettanto convinta e, per il momento, tace il fatto di aver sorpreso sua figlia a letto con Thomas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke intima a Hope di interrompere la relazione con Thomas.