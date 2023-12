Beautiful anticipazioni 14 dicembre, Deacon allontana Sheila ma viene scoperto da Steffy

Beautiful torna domani, giovedì 14 dicembre dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 13 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 13 dicembre

Ridge difende il figlio e le propone di trasferirsi a casa di Eric per sorvegliarlo, ma Brooke non vuole che il marito si allontani di nuovo da lei. Intanto Sheila, travestita, va a casa di Steffy per vedere Finn che osserva dalla porta-finestra.

Anticipazioni del 14 dicembre: Deacon sorprendere Sheila a spiare Finn

Sheila non ha esitato ad avvicinarsi alla soglia della casa di Steffy pur di gettare un'occhiata furtiva a suo figlio Finn. La situazione prende una svolta inaspettata quando Deacon interviene, costringendo Sheila a una ritirata strategica per evitare di essere scoperta.

Nella prossima puntata: Un imprevisto faccia a faccia

Steffy si trova faccia a faccia con Deacon proprio fuori dalla sua residenza, mettendo l'uomo alle strette. Deacon, sorpreso, deve inventare delle scuse per giustificare la sua presenza.

Nella nuova puntata: Steffy e il Soggiorno di Douglas

Nel frattempo, Steffy continua a organizzare ritrovi di famiglia a casa di Eric, dilazionando di fatto il soggiorno di Douglas con suo padre Thomas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hope ha paura per Douglas se dovesse cambiare casa in modo repentino