Beautiful anticipazioni 13 agosto: Sheila rischia di morire, Finn e Li la salveranno?

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 13 agosto alle 13:40, la trama ci svela che Finn ha in mano il destino di sua madre biologica. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 13 agosto: Una corsa in ospedale per salvare una vita

Sheila Carter, dopo aver scoperto l'inganno di Bill Spencer e aver confessato i suoi crimini, ha tentato la fuga lanciandosi dal balcone. Nonostante la caduta, è rimasta illesa e ha trovato la forza di mettersi in auto e scappare, rifugiandosi a casa di Deacon, l'uomo di cui è innamorata e che l'ha protetta in passato.

Quando i due si incontrano, Sheila gli rivela il piano orchestrato da Ridge, Bill e i federali, proponendogli di scappare insieme. Tuttavia, Deacon le consiglia di costituirsi. La donna piuttosto che arrendersi cerca di fuggire nuovamente, ma Bill, Ridge, Chen e il vice sceriffo Baker sono già sulle sue tracce.

Finn e Sheila in ospedale

Al ristorante "Il Giardino", grazie alla collaborazione di Deacon, Sheila viene fermata da Baker, tuttavia riesce a fuggire ancora una volta, Bill riesce a stanarla ma viene colpita da un infarto. Trasportata d'urgenza in ospedale, viene affidata alle cure di Li e Finn. Nel frattempo, Ridge convoca tutti i familiari a casa di Eric, dove, insieme a Bill, è pronto a svelare la verità sul piano che ha portato all'arresto di Sheila.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge e Bill spiegano ai parenti il piano segreto che ha condotto alla cattura di Sheila.