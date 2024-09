Beautiful anticipazioni 13 settembre: Sheila pianifica la fuga, Brooke rincuora Carter

Venerdì 13 settembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Brooke rassicura Carter. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: La presenza di Bill preoccupa l'avvocato della Forrester

Carter si trova in un momento di grande insicurezza. I suoi sentimenti per Katie si sono intensificati, ma la paura di un possibile ritorno di fiamma tra lei e Bill lo tormenta. Il magnate ha invitato l'ex moglie a cena con la speranza di riconquistarla, anche se il suo cuore ormai batte per un'altra persona.

Questo pensiero lo consuma a tal punto che l'avvocato della Forrester decide di confidarsi con Brooke, la quale lo ascolta attentamente. Da una parte, la Logan cerca di rassicurarlo, sottolineando che Katie nutre sentimenti autentici per lui, e che la storia con Bill è ormai acqua passata. Tuttavia, dall'altra parte, Brooke non può fare a meno di elogiare l'influenza positiva che Carter ha avuto nella vita di Katie, riconoscendo come la sua presenza abbia portato equilibrio e serenità a sua sorella.

Carter chiede consiglio a Brooke sulla sua relazione con Katie

Nonostante le parole di conforto di Brooke, Carter non riesce a liberarsi del timore che Bill possa riconquistare Katie. Il legame tra loro, nato da anni di storia, tradimenti e riconciliazioni, è difficile da ignorare. Carter teme che l'attrazione tra Bill e l'ex moglie possa riaffiorare da un momento all'altro, spazzando via tutto quello che lui ha costruito con la donna.

Nel frattempo, in un'altra parte della storia, Sheila si trova ancora rinchiusa in prigione, ma il suo spirito ribelle non si è piegato. La sua mente è costantemente alla ricerca di un modo per sfuggire alla condanna. La sua frustrazione e il suo rifiuto di accettare il destino la logorano.

La donna riceve la visita di Mike, un detenuto nella stessa struttura. Durante il loro incontro, l'uomo cerca di convincerla a trovare un nuovo scopo nella vita carceraria, suggerendole di adattarsi alla situazione e di cercare un po' di pace interiore. Ma Sheila, con la sua indomabile volontà, non è disposta a rassegnarsi poiché lei già trama su come orchestrare la sua fuga.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Bill vuole riconquistare Katie