Beautiful, anticipazioni 13 Luglio: Liam mette Bill spalle al muro, Sheila ha paura di perdere tutto

Sabato 13 luglio torna Beautiful alle 13:50 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Hope sta ancora riflettendo sul suo rapporto con Thomas. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 13 Luglio: Una svolta per la Hope For The Future

La Forrester Creations si trova in una situazione critica: Steffy cerca di convincere Hope Logan a reintegrare Thomas nel ruolo di capo stilista, ritenendo che sia l'unico modo per salvare la linea. Steffy le spiega che senza il talento e la visione creativa di suo fratello, "Hope For The Future" rischia di chiudere.

Hope è perplessa e incerta, combattuta tra la necessità di salvare la linea e la difficoltà di fidarsi nuovamente di Thomas, dopo tutto quello che è successo in passato. Successivamente, Hope decide di affrontare direttamente il papà di Douglas. In un confronto aperto, cerca di chiarire i suoi dubbi e valutare se lui sia veramente cambiato e degno della sua fiducia.

Steffy e Thomas cercano di convincere Hope

Thomas, consapevole della situazione, tenta di convincere Hope delle sue buone intenzioni e del suo desiderio di redimersi. Giura a Hope di essere una persona diversa e le ricorda quanto sarebbe importante per Douglas vederli di nuovo lavorare insieme, sottolineando come il loro lavoro di squadra abbia sempre avuto un impatto positivo sul figlio. Contemporaneamente Taylor cerca di convincere Brooke che Thomas è pronto a tornare a lavorare con Hope e che non costituisce più una minaccia.

Nel frattempo, Liam cerca ancora una volta di far confessare a Bill perché ha salvato Sheila dalla prigione e ne ha fatto la sua compagna. Mentre lei è andata a trovare Deacon di nascosto e i due si lasciano prendere dalla passione. Ora però si rende conto che tradendo Bill non solo rischia di tornare in prigione, ma anche l'incolumità di entrambi.