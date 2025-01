Beautiful, anticipazioni 13 gennaio: Steffy difende Finn dalle accuse di Liam

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 13 gennaio alle 13:45: Liam ammette i suoi sentimenti per Steffy. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Wyatt sospetta che Liam voglia riavvicinarsi a Steffy ma lui Liam insiste di essere semplicemente preoccupato per l'incolumità di Kelly e di sua madre, dopo aver assistito all'abbraccio di Finn e Sheila. Steffy continua a temere che Sheila possa irrompere nella sua casa per farle del male. Liam le mostra il video in cui Finn abbraccia la madre biologica in Tribunale.

Liam insiste che Steffy non può fidarsi completamente di suo marito quando si tratta di Sheila. Finn spiega a Li i motivi per cui il giudice ha assolto Sheila. Quest'ultima va da Deacon che solo ora scopre della sua liberazione. La Carter si dichiara determinata a riconciliarsi con Finn, nonostante tutto quello che lei ha fatto, ed è fiduciosa che ci riuscirà.

Wyatt non è convinto delle affermazione di Liam

Anticipazioni di Beautiful: Wyatt sfida suo fratello: le sue paure nascondono altro?

Steffy, nonostante le prove mostrate da Liam, difende fermamente Finn e ribadisce la sua fiducia nel marito. Crede fermamente che l'amore di Finn per lei e per la loro famiglia sia incondizionato e che non ci sia spazio per Sheila nella loro vita. Steffy sottolinea come Finn abbia già dimostrato di essere pronto a tutto per proteggerli, ricordando i tentativi della Carter di distruggere il loro matrimonio e persino di ucciderli. Per lei, dubitare del marito sarebbe come tradire la loro relazione.

Più tardi, Liam torna alla Spencer Publications, dove si confronta con Wyatt. Il fratello lo incalza, suggerendo che le paure di Liam riguardo a Finn siano forse influenzate da sentimenti irrisolti per Steffy. Wyatt è diretto: forse il matrimonio fallito con Hope ha riacceso in Liam l'amore per la madre di sua figlia.

Di fronte all'accusa, Liam non nega i suoi sentimenti. Ammette apertamente quanto ami ancora Steffy, ma si affretta a ribadire che il suo unico scopo è garantire la sicurezza di Kelly e della sua ex moglie. Non vuole che Sheila, o l'influenza che potrebbe avere su Finn, rappresenti una minaccia per loro. Wyatt, tuttavia, resta dubbioso sulle vere motivazioni del fratello.