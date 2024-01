Beautiful Anticipazioni 13 gennaio: Ridge vuole Taylor, Brooke si sente minacciata da Thomas

Beautiful torna domani, sabato 13 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 12 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 12 gennaio

Tra Li e Bill sembra nascere qualcosa che va oltre la semplice affinità elettiva. Ridge va a trovare i nipotini a casa di Steffy e sia Taylor che la figlia non perdono occasione per ribadire quanto sia naturale che Ridge ritorni a casa da loro.

Anticipazioni del 13 gennaio: Ridge si confronta con il suo passato e fa una scelta difficile

Ridge Forrester, tormentato dai rimorsi, si apre sinceramente riguardo alle sue decisioni. Il peso del suo passato sembra spingerlo a riconsiderare le sue relazioni con le due donne che se lo contendono da sempre: Taylor e Brooke.

Nella prossima puntata: Un dilemma tra Taylor e Brooke

Il conflitto interiore di Ridge lo porta a un bivio cruciale: deve decidere se il suo futuro è accanto a Taylor o a Brooke. Le scelte fatte in passato ora lo perseguitano, e questa volta, sembra inclinato a stabilire una connessione più profonda con Taylor*.

Nel nuovo episodio

Nel frattempo, le dinamiche si complicano quando Brooke ritorna a casa Forrester con l'intenzione di affrontare Thomas e lo trova con il figlio Douglas, impegnato a sbucciare una mela con un coltello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor rimprovera Steffy per il suo comportamento con Brooke.