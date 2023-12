Beautiful anticipazioni 13 dicembre: Tensioni tra Ridge e Brooke, Sheila spia Steffy e Finn

Beautiful torna domani, mercoledì 13 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 12 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 12 dicembre

Mentre Thomas sembra voler rispettare i desideri e i sentimenti di Hope, lei inizia a chiedersi se per Douglas non sia giusto vivere con suo padre.

Hope e Thomas si confrontano sul futuro di Douglas. Brooke ribadisce a Ridge di non fidarsi di Thomas e che, secondo lei, il bambino dovrebbe continuare a vivere con Hope.

Anticipazioni del 13 dicembre: Le tensioni tra Ridge e Brooke

Ridge difende con forza Thomas, suo figlio, e suggerisce a Brooke di trasferirsi a casa di Eric per garantirle una sorveglianza più stretta e vegliare sul rapporto tra Thomas e Douglas.

Tuttavia, Brooke, desiderando evitare una ulteriore separazione dal marito, respinge la proposta di Ridge.

Nella prossima puntata: Sheila si introduce travestita a casa di Steffy

Sheila, camuffata, si introduce a casa di Steffy con l'obiettivo di vedere Finn. Ignaro di essere spiato dalla madre biologica, Finn abbraccia Steffy, mentre Sheila li osserva attraverso la porta-finestra.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sheila spia di nascosto Finn e Steffy.