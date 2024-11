Beautiful anticipazioni 12 novembre, Ridge respinge il tentativo di riavvicinamento di Brooke

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 12 novembre alle 13.40: Liam fatica a trovare un aereo che lo porti in Italia. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Ridge, su consiglio di Carter, che lo spinge a riavvicinarsi al suo amore di sempre, approfitta di un momento di libertà dagli impegni professionali e fa una passeggiata con Brooke, la quale, rapita dalla maestosità del Colosseo, si spinge fino a chiedere a Ridge di tornare insieme e di non separarsi mai più. Ridge ha però paura che ricadano nei vecchi schemi, tornando a ferirsi e non riesce a lasciarsi andare all'amore.

Intanto, a Los Angeles, si crea una importante attesa: Liam vuole fare una sorpresa a Hope raggiungendola in Italia perché vuole esserle accanto in un momento così importante, ma anche perché è preoccupato del rapporto tra lei e Thomas e chiede a Eric e a Donna di prendersi cura dei bambini in sua assenza, con Finn che promette di aiutarli anche con il sostegno delle nonne dei loro cuginetti, Li e Taylor.

Liam è pronto a partire per Roma

Anticipazioni di Beautiful: Il romanticismo della città eterna non aiuta Brooke

Mentre Liam tenta con difficoltà di prenotare un volo per Roma, scopre che trovare un posto disponibile è più complicato del previsto, alimentando la sua ansia e la determinazione a raggiungere Hope. Questo viaggio è importante non solo per sostenerla professionalmente, ma anche per chiarire la tensione che sente crescere tra Hope e Thomas.

Nel frattempo, a Roma, Brooke e Ridge continuano a esplorare la città insieme, lasciandosi incantare dai suoi scorci e dalla storia millenaria. Brooke non smette di esprimere il desiderio di ricostruire il loro legame, sperando che Ridge possa finalmente mettere da parte le loro differenze e aprirsi all'amore che ancora li unisce.

Tuttavia, Ridge rimane fermo nella sua posizione. Riconosce che, nonostante il sentimento che prova per Brooke, la loro storia è stata segnata da un susseguirsi di sfide e delusioni. Ammette con tono malinconico che il suo amore per lei non si spegnerà mai, ma ribadisce di essere ormai stanco e di non credere più che siano fatti per stare insieme.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: I Forrester arrivano a Roma.