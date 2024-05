Beautiful anticipazioni 12 maggio: Steffy e Finn fanno uscire Sheila dal carcere

Beautiful torna domani, domenica 12 maggio, con un doppio appuntamento in onda alle 14:00 su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo il colpo di scena in tribunale.

La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio dell'11 maggio, nella sala visite della prigione, Sheila cerca di convincere Bill della sincerità dei sentimenti che prova per lui. Taylor va a trovare la sua ex-nemica Brooke per gioire insieme a lei per l'imminente testimonianza di Steffy e Finn contro Sheila. Le due donne pranzano insieme e provano abiti come due grandi amiche, aspettando la sicura condanna di Sheila.

Deacon va a trovare Sheila in carcere, convinto che stia per essere condannata e le promette di non abbandonarla mai. Mentre Steffy e Finn stanno per essere chiamati dal giudice, Bill li avvicina per ribadire i rischi che corre Taylor se testimonieranno contro la donna che ama.

Sheila sorride beffarda

Anticipazioni 12 maggio: Il piano di Bill per aiutare Sheila

È il giorno dell'udienza di Sheila e, durante la stessa, Bill ribadisce a Finn e Steffy che se dovessero testimoniare contro di lei, denuncerà Taylor per avergli sparato anni prima. Alla fine, per evitare che sua madre finisca in prigione, la Forrester e suo marito cedono al ricatto di Bill e rinunciano a testimoniare.

Durante l'udienza, Mike, la guardia carceraria che aveva aiutato Sheila ad evadere, sostiene di averla costretta a fuggire dal carcere contro la sua volontà.

Steffy e Fii cedono al ricatto di Bill

Il piano di Bill ha successo: le accuse contro Sheila vengono ritirate e lei verrà liberata, mentre sorride beffarda alle grida di disperazione di Steffy. Quest'ultima e Finn sono indignati per l'astuta mossa di Spencer. Ora, grazie alle sue azioni, Sheila è una donna libera e presto uscirà di prigione.

Steffy e Finn informano Taylor degli ultimi drammatici eventi e le confessano di non aver testimoniato contro Sheila perché ricattati da Bill.