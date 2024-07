Beautiful, anticipazioni 12 Luglio: Thomas chiede a Hope una seconda possibilità, ma lei ha dei dubbi

Venerdì 12 luglio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Hope si confronta con Thomas. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset debuttando il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 12 luglio: Un confronto decisivo per la Forrester Creations

Steffy cerca di convincere Hope a reintegrare Thomas nel ruolo di capo stilista come condizione necessaria per evitare la chiusura della linea "Hope For The Future". L'azienda si trova infatti in una situazione critica, e Steffy ritiene che l'unico modo per salvare la linea sia permettere a Thomas di tornare a lavorare alla Forrester Creations.

Di fronte a questa richiesta, Hope è perplessa e incerta, non sapendo se fidarsi nuovamente del fratello di Steffy. In un secondo momento, la ragazza affronta Thomas direttamente, nel tentativo di chiarire i suoi dubbi. Deve decidere se accettare la proposta di Steffy e permettere a Thomas di riprendere il suo ruolo per salvare la linea.

Steffy vuole convincere Hope a riassumere Thomas

Durante la conversazione, Thomas ribadisce ancora una volta il suo impegno a non tradire più la fiducia di Hope, cercando di rassicurarla sulla sua buona fede e sulle sue intenzioni sincere. Il giovane Forrester, che vuole tornare nell'azienda di famiglia dopo esserne stato allontanato, promette alla figlia di Brooke che se gli darà una seconda possibilità non la deluderà.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila compare inaspettata a casa di Deacon.