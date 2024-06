Beautiful anticipazioni 12 giugno, Deacon sorprende Sheila, Brooke fa una proposta a Taylor

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 12 giugno alle 13:45, nella trama di oggi Steffy è preoccupata per Thomas. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio dell'11 giugno: Brooke trova un flacone di pillole nel soggiorno e scopre Taylor addormentata profondamente sul suo letto. Temendo che abbia preso una decisione drastica, si preoccupa molto, ma poi, la donna si sveglia e, chiarito il malinteso può tirare un sospiro di sollievo.

Deacon Sharpe sorprende Sheila presentandosi inaspettatamente alla lussuosa villa di Bill Spencer dove la donna ora vive. Durante la sua latitanza, la Carter ha vissuto a casa del padre di Hope, tra i due c'è stato anche un flirt, anzi qualcosa di più. Ora lui vuole capire i reali sentimenti di Sheila verso Bill e se quello che c'è stato tra loro era reale o un'ennesima manipolazione della madre biologica di Finn.

Nel frattempo, Brooke Logan, preoccupata per la stabilità mentale di Taylor Hayes, la invita a trasferirsi da lei. Taylor, visibilmente toccata dall'offerta, non nasconde la sua gratitudine, ma chiede tempo per riflettere. Sebbene lusingata dalla proposta di Brooke, Taylor è consapevole delle implicazioni e delle dinamiche complesse che potrebbero derivare da una tale decisione. Le due donne, che hanno avuto una storia di rivalità ora si sono riconciliate.

Nel frattempo, Steffy Forrester confida a suo marito Finn la sua crescente preoccupazione per il fratello. Il rapporto di Thomas con suo figlio, Douglas, è ormai compromesso, e Steffy teme che la situazione possa avere ripercussioni negative non solo per il figlio di Ridge e Taylor, ma per l'intera famiglia.