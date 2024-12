Beautiful, anticipazioni 12 dicembre: Taylor preoccupata per l'influenza di Brooke e Hope su Thomas

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 12 dicembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Carter e Ridge lodano i progressi di Thomas. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity

Riassunto dell'episodio precedente

Ridge tenta di tranquillizzare Brooke, ricordandole che tra Hope e Thomas c'è stato solo un bacio. Nonostante le sue preoccupazioni, Brooke riconosce che Thomas ha mantenuto la promessa di essere professionale con Hope durante il viaggio a Roma. Decisa a esprimergli il suo apprezzamento, si reca a casa sua per un confronto. Tuttavia, ciò che scopre la lascia senza parole: Brooke sorprende Hope e Thomas a letto insieme, abbracciati in un momento di intimità. La scena svela una realtà ben diversa da quella che Brooke sperava di trovare, infrangendo ogni rassicurazione ricevuta e confermando i suoi timori sulla relazione tra Hope e Thomas.

Anticipazioni di Beautiful: Ridge sottovaluta il bacio tra Hope e suo figlio

Nel frattempo, Taylor si trova alla Forrester Creations, dove cerca Thomas per la cena che avevano programmato insieme. Non trovandolo, chiede a Carter e Ridge se abbiano idea di dove possa essere. Quando Ridge le dice che Brooke potrebbe essere andata da Thomas per discutere, Taylor si mostra visibilmente preoccupata.

Una volta rimasta sola con Ridge, Taylor non riesce a trattenere le sue ansie. Esprime il timore che la presenza di Brooke o l'influenza di Hope possano destabilizzare il nuovo equilibrio che Thomas sembra aver finalmente raggiunto. Taylor sottolinea quanto suo figlio abbia lottato per migliorarsi e teme che tutto questo possa andare in frantumi.

Ridge rassicura Taylor sul rapporto tra Thomas e Hope

Ridge, però, non condivide le preoccupazioni di Taylor. Ritiene che il bacio tra Hope e Thomas, per quanto inaspettato, non avrà conseguenze importanti. Secondo lui, si è trattato solo di un episodio isolato, che non deve essere sopravvalutato. La sua convinzione, tuttavia, non riesce a rassicurare Taylor, che teme che la situazione possa presto precipitare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke sorprende Hope e Thomas a letto insieme in un momento di intimità.