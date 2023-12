Beautiful anticipazioni 12 dicembre: Douglas riavvicina Thomas e Hope, Brooke furiosa con Ridge

Beautiful torna domani, martedì 12 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 11 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata dell'11 dicembre

Deacon rimprovera a Sheila di mettere a rischio la libertà di entrambi pur di stare vicino a suo figlio Finn. Douglas è ancora conteso tra Thomas e Hope.

Anticipazioni del 12 dicembre: Hope e Thomas a confronto sul futuro di Douglas

Mentre Thomas sembra essere attento ai desideri di Hope, si intensifica il dibattito sulla vita futura di Douglas. I due protagonisti si scontrano, rivelando emozioni contrastanti e sollevando interrogativi su quale sia il destino migliore per il giovane.

Nella prossima puntata: Brooke e Ridge dissonanti sulla custodia del piccolo

In un susseguirsi di confronti, Brooke ribadisce a Ridge la sua mancanza di fiducia in Thomas. Secondo lei, il bambino dovrebbe continuare a vivere con Hope, generando un conflitto di opinioni e decisioni cruciali per il futuro di Douglas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke e Liam mettono in guardia Hope