Beautiful anticipazioni 11 ottobre: Brooke difende Hope ma allontana Taylor, Liam si avvicina a Steffy

Venerdì 18 ottobre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Taylor è delusa per la diffidenza di Brooke nei confronti di Thomas. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Liam cerca conforto da Steffy

Dopo il colloquio con Thomas, Taylor si sente profondamente inquieta. Non riesce a capire completamente il motivo per cui Hope abbia screditato suo figlio di fronte a Brooke, e questo la spinge a cercare un chiarimento diretto con l'amica. Taylor vuole capire perché la Logan continui a diffidare di Thomas, nonostante il cambiamento che tutti sembrano riconoscere.

Brooke, per proteggere Hope da qualsiasi sospetto che potrebbe mettere in discussione i suoi veri sentimenti per Thomas, decide di deviare la conversazione. Sottolinea la propria diffidenza nei confronti di Thomas, esagerando volutamente il suo punto di vista. Tuttavia, questo atteggiamento delude profondamente Taylor, che pensava che ormai le vecchie incomprensioni fossero superate e che la loro amicizia potesse basarsi su una rinnovata fiducia reciproca.

Taylor prova del risentimento nei confronti di Brooke

Nel frattempo, Liam si trova a casa di Steffy per passare una tranquilla serata con la loro figlia. Il momento di serenità tra i due ex coniugi sembra essere un rifugio dalle preoccupazioni e tensioni che Liam sta vivendo con Hope. Spencer cerca conforto ancora una volta nella Forrester che, almeno per il momento, cerca di non rivelargli i suoi sospetti, ovvero che Hope nutre dei sentimenti per Thomas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas si confida con la madre, la quale rimane molto delusa dalla mancanza di fiducia di Brooke nei confronti di suo figlio.