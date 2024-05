Beautiful anticipazioni 11 maggio, Steffy e Finn sfidano Bill in tribunale: Sheila è a giudizio

Sabato 11 maggio torna Beautiful alle 13:50 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che è arrivato il giorno dell'udienza per Sheila.

La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 10 maggio, mentre Finn e Steffy parlano del ricatto di Bill, sopraggiunge Taylor, entusiasta per l'arresto di Sheila e all'oscuro di ciò che sta tramando Bill alle sue spalle; poi fa loro visita anche Baker che ribadisce quanto sia importante la loro testimonianza per la condanna di Sheila.

Sheila riceve la visita di Bill e Deacon

Anticipazioni dell'11 maggio: Taylor e Brooke celebrano la caduta di Sheila

Bill, dopo aver ricattato Steffy, si reca a trovare Sheila e le chiede se i sentimenti che dice di provare per lui siano autentici. Nella sala visite della prigione, Sheila giura a Bill di essersi davvero innamorata di lui.

Taylor e Brooke, che hanno sotterrato l'ascia di guerra, festeggiano insieme l'arresto di Sheila, ignare del piano segreto di Bill alle loro spalle. Le due donne pranzano e provano abiti come due grandi amiche, attendendo la probabile condanna di Sheila.

Deacon, che ha coperto la fuga di Sheila, la visita in carcere e, convinto che verrà condannata, le promette di non lasciarla mai sola.

Steffy e Finn sono in tribunale per testimoniare

Nel giorno dell'udienza in tribunale, Steffy e Finn sono pronti a testimoniare quando Bill si avvicina a loro per ricordare i rischi per Taylor se testimonieranno contro la donna che ama. L'uomo ribadisce che se parleranno contro Sheila, denuncerà la mamma di Steffy per avergli sparato anni prima.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sheila continua a manipolare Bill facendo leva sui suoi sentimenti.