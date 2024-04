Beautiful anticipazioni 20 aprile, Brooke e Taylor si alleano, Ridge con le spalle al muro

Sabato 20 aprile torna Beautiful alle 13:45 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama, sappiamo che Eric chiede a Ridge di fare una scelta tra Brooke e Taylor. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 19 aprile, Baker, accorso a "Il Giardino", vuole una prova che si tratti davvero di Sheila e chiede a Deacon di poter visionare le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza del ristorante. In effetti il momento in cui Steffy ha riconosciuto Sheila è stato immortalato, ma Deacon, persuaso dalla stessa Sheila, cancella tutti i filmati per simulare un guasto tecnico.

Eric chiede a suo figlio di prendere una decisione

Anticipazioni del 20 aprile: Il consiglio di Eric a Ridge e l'inaspettata coalizione

Dopo le rivelazioni sull'inganno di Thomas e l'interruzione improvvisa della cerimonia che avrebbe celebrato il matrimonio tra Ridge e Taylor, quest'ultima ha deciso di allontanarsi per qualche giorno dalla città per riposarsi e metabolizzare quanto successo un attimo prima che l'uomo che tanto ama pronunciasse il fatidico sì.

Tornata a Los Angeles, la Hayes si ritrova a parlare con sua figlia. Lei e Steffy ripensano a quello che è successo per colpa di Thomas.

Anche Ridge ha deciso di mettersi in viaggio dopo l'annullamento delle nozze. Forrester aveva bisogno di schiarirsi le idee. Mentre sta tornando a casa, riceve una telefonata da Eric. Suo padre lo esorta ad assumersi le sue responsabilità e a prendere finalmente una decisione che ha rimandato per troppo tempo. È arrivato il momento di scegliere con chi vuole passare il resto della sua vita: Brooke o Taylor.

Ridge ora a tutti contro

Le due donne, nel frattempo, hanno deciso di incontrarsi e il loro colloquio si svolge, stranamente, in maniera pacifica. Anche questa volta le rivali non si scambiano accuse reciproche ma capiscono di avere molte cose in comune, in primo luogo amano lo stesso uomo e la sua indecisione procura loro solo sofferenza.

Ridge, tornando nei suoi uffici, trova Brooke e Taylor che per la prima volta sembrano essersi alleate contro di lui. Tutti sono stufi del comportamento del figlio di Eric; per lui, forse, è arrivato il momento di una scelta definitiva, come gli ha suggerito suo padre.