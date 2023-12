Beautiful anticipazioni 11 dicembre: Deacon si sente minacciato di Sheila

Beautiful torna domani, lunedì 11 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 9 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 9 dicembre

Douglas è ancora conteso tra Thomas e Hope, con lui che ora però sembra voler rispettare i desideri e i sentimenti di Hope.

Anticipazioni dell'11 dicembre: Deacon rimprovera Sheila

Deacon affronta con risolutezza Sheila, richiamandola per le sue azioni imprudenti che mettono a rischio la sua libertà pur di rivedere Finn. Questi comportamenti non solo compromettono la sua autonomia, ma espongono anche Deacon a potenziali pericoli.

Nella nuova puntata: Il rischio per Deacon e la minaccia di ritorno in prigione

Deacon, attualmente in libertà vigilata, corre il rischio di finire nuovamente in prigione a causa delle azioni imprudenti di Sheila. La presenza di un'evasa a casa sua potrebbe essere scoperta dal suo agente di custodia, mettendo entrambi in grave pericolo.

La necessità di affrontare questa situazione delicata diventa quindi urgente per preservare la libertà di Deacon e garantire la sua sicurezza e quella di Hope.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Steffy chiede a Finn come si sente dopo la morte di Sheila.