Beautiful anticipazioni 11 dicembre: Brooke scopre Hope e Thomas a letto, la reazione shock della Logan

La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:45 circa, la soap americana viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 11 dicembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Brooke vorrebbe complimentarsi con Thomas. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Steffy e Finn si confrontano apertamente sulla loro relazione, riflettendo sui momenti difficili che hanno affrontato, specialmente a causa di Sheila, ma si sentono più uniti che mai. La loro connessione è più forte delle sfide passate. Steffy, però, è preoccupata per Hope e Liam, notando la crescente tensione nel loro rapporto, soprattutto a causa dell'attrazione di Hope per Thomas.

Nel frattempo, alla Forrester Creations, Ridge e Carter discutono della trasformazione di Thomas, che ha trovato una nuova ispirazione artistica e ha migliorato la sua vita personale. Sebbene il suo successo professionale sia evidente, Ridge teme che la sua crescente connessione con Hope possa causare complicazioni. Brooke, preoccupata, condivide con Ridge le sue osservazioni sul rapporto tra Hope e Thomas.

Hope e Thoma scoperti nel letto da Brooke

Anticipazioni di Beautiful: Una scena inaspettata rovina le speranze della Logan

Brooke, preoccupata per la crescente vicinanza tra Hope e Thomas, cerca di ottenere rassicurazioni da Ridge. Il suo compagno cerca di minimizzare l'accaduto, ricordando a Brooke che tra Hope e Thomas c'è stato solo un bacio, cercando di minimizzare la sua preoccupazione. Tuttavia, Brooke non può ignorare i segnali che ha osservato nel comportamento di Hope nei confronti di Thomas, ed è consapevole che la situazione è più complicata di quanto sembri.

Nonostante questo, Brooke riconosce che Thomas ha rispettato la promessa di essere professionale con Hope durante il viaggio a Roma, e per questo motivo decide di fare un passo avanti e incontrarlo personalmente. Per questo motivo, la Logan si reca a casa di Thomas, con l'intenzione di fare due chiacchiere e, soprattutto, di esprimergli il suo apprezzamento per aver mantenuto la distanza e aver dimostrato un comportamento corretto verso Hope.

Ma ciò che accade una volta arrivata lì la sconvolge completamente. Quando entra nella casa di Thomas, viene colta di sorpresa da una scena che non si aspettava affatto: Hope e Thomas sono abbracciati nel letto, in un momento di intimità che rivela senza alcun dubbio l'intensificarsi della loro relazione. Brooke si trova davanti a una realtà che mai avrebbe immaginato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope, dopo una notte di passione, si sveglia accanto a Thomas.