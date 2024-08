Beautiful anticipazioni 11 agosto: Sheila scopre l'Inganno di Bill e tenta la fuga

Beautiful torna domani, domenica 11 agosto, con l'appuntamento in onda alle 14:00 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Deacon chiede a Sheila di costituirsi. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful dell'11 agosto: L'Inseguimento dell'FBI e l'Incontro con Deacon

Dopo aver scoperto di essere stata incastrata da Bill, che ha finto di essersi innamorato di lei per farle confessare i suoi crimini, Sheila, per sfuggire dalla residenza degli Spencer, si è lanciata dal balcone. Nonostante la caduta, la donna è rimasta illesa ed è fuggita a bordo di un'auto.

Mentre l'FBI la insegue, Sheila decide di recarsi a casa di Deacon, che nel frattempo si trova al ristorante Il Giardino in compagnia di Hope. L'uomo riceve un messaggio dalla Carter, in cui lei gli dice che sta per andare al suo appartamento e gli chiede di raggiungerla lì. Quando Deacon arriva, Sheila gli spiega quanto è successo e gli chiede di fuggire insieme a lei.

Deacon e Sheila si confrontano dopo la fuga della donna

Deacon ascolta il piano di Sheila e la invita a costituirsi. Bill, Ridge, Chen e il vice sceriffo Baker si dirigono al ristorante Il Giardino, sapendo che Sheila è andata da Deacon. La donna capisce che il suo tempo sta per scadere e fugge via. Nel frattempo, Steffy e Finn, ignari di ciò che sta accadendo, condividono momenti romantici in ospedale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Deacon è titubante e prende tempo per decidere se fuggire con Sheila.