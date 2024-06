Beautiful anticipazioni 10 giugno: Taylor ingerisce le pillole, il momento più doloroso per Steffy

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 10 giugno alle 13:50, la trama ci rivela che Sheila va da Taylor. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta il giugno 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 9 giugno Thomas cerca di convincere Hope a restituirgli il ruolo di capo stilista di "Hope for the Future", ma lei rifiuta categoricamente. Taylor potrebbe costituirsi. Steffy si confida con Brooke: entrambe vogliono impedirlo, ma Taylor è in crisi. Steffy, preoccupata per sua, chiede a Brooke di farle visita e di cercare di aiutarla.

Anticipazioni del 10 giugno: Brooke corre in soccorso della sua amica

Taylor Hayes sente profondamente il peso delle sue colpe. Il suo sparo a Bill Spencer ha complicato enormemente la vita della sua famiglia, permettendo anche a Sheila Carter, la donna che ha sparato a Steffy, di restare libera. Taylor è convinta che la sua scomparsa possa porre fine al ricatto di Bill e mandare Sheila, la "rossa malefica", in prigione.

Decisa a mettere fine alla sua sofferenza e a proteggere i suoi cari, Taylor scrive un messaggio di addio per salutare la sua famiglia e gli amici, esprimendo il suo amore e i suoi rimpianti. Poi, in un gesto disperato, prende delle pillole per togliersi la vita e uscire di scena per sempre.

Taylor vuole togliersi la vita

Nel frattempo, Brooke Logan, mantenendo la promessa fatta a Steffy, si reca a casa di Taylor con l'intento di risollevarla e convincerla a non costituirsi. Quando arriva, però, si trova davanti a una scena drammatica ed inaspettata: Taylor giace, profondamente addormentata e priva di sensi dopo aver ingerito le pillole.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Katie si rifiuta di credere che Brooke le abbia tenuto segreto ciò che ha fatto Taylor.