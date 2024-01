Beautiful Anticipazioni 10 gennaio, Logan contro Forrester: Steffy e Brooke riaccendono la faida

Beautiful torna domani, mercoledì 10 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 9 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 9 gennaio

Brooke e Hope vanno a parlare rispettivamente con Taylor e con Steffy per fermare il continuo tentativo da parte di Steffy e di Thomas di interferire nel matrimonio di Brooke e Ridge, minandolo. Il risultato, però, è deludente.

Anticipazioni del 10 gennaio: L'abbraccio innocente di Bill a Brooke

Wyatt e Liam si trovano a pranzo con Bill quando quest'ultimo racconta una situazione imbarazzante in cui è rimasto coinvolto: Ridge lo ha scoperto mentre abbracciava Brooke, un abbraccio innocente, precisa l'uomo.

Nella prossima puntata: Logan Vs Forrester

Dopo l'ennesimo affronto di Steffy nei confronti di Brooke, le ostilità tra le due famiglie, Logan e Forrester, raggiungono nuovamente livelli critici.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Brooke è decisa a chiarire la sua situazione con Taylor e Steffy.