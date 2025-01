Beautiful anticipazioni 10 gennaio: Hope racconta tutto a Brooke e Deacon ma una donna misteriosa li osserva

Venerdì 10 gennaio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Hope spiega ai suoi genitori il motivo per cui ha lasciato Liam. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Hope si rende conto che, mentre Thomas si dimostra protettivo e comprensivo, Liam non ha nemmeno cercato di salvare il loro rapporto e in questo i suoi sentimenti per Steffy potrebbero aver giocato un ruolo cruciale. Intanto Steffy sente un rumore inquietante fuori dalla sua casa e, spaventata, teme che Sheila possa essere in agguato. Brooke e Hope pranzano a "Il Giardino" con Deacon.

La felicità di ritrovarsi nel ristorante che sta avendo un grande e meritato successo, si trasforma ben presto in imbarazzo perché Hope racconta al padre del bacio tra lei e Thomas a Roma e delle conseguenze sul suo matrimonio con Liam. Sulle prime Deacon pensa che sia stato Thomas a comportarsi in modo inappropriato, ma Hope spiega di essere stata lei a fare il primo passo e si assume tutte le responsabilità per aver ferito irreparabilmente il marito.

Deacon e Hope a Il Giardino

Anticipazioni di Beautiful: Una donna misteriosa osserva Brooke e Deacon

Hope affronta i suoi genitori, con una determinazione che li lascia spiazzati. Quando la madre la esorta a lottare per il suo matrimonio con Liam, Hope rivela di aver già fatto preparare i documenti per il divorzio e di averli firmati insieme al marito, spiegando a Brooke e Deacon che non è stata una decisione presa a cuor leggero, ma necessaria.

La giovane ammette di essere stanca di vivere all'ombra del legame mai spezzato tra Liam e Steffy, della quale lui sembra essere ancora innamorato. Hope confida di aver finalmente capito di meritare un amore incondizionato, di un uomo che desideri solo lei, senza riserve o legami irrisolti e quell'uomo è Thomas.

Mentre la conversazione si fa sempre più intensa, nel ristorante entra una donna misteriosa, che osserva il gruppo da lontano, mantenendo un'aria enigmatica, la sua identità rimane celata. Quando Deacon si allontana per occuparsi di un'emergenza nel locale, Brooke coglie l'occasione per affrontare Hope a tu per tu. Con tono diretto, le chiede se la decisione di chiudere il matrimonio con Liam sia stata influenzata dalla passione che sembra essere sbocciata con Thomas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy sente un rumore inquietante fuori dalla sua casa e teme che sia Sheila.