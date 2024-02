Beautiful anticipazioni 10 febbraio: Ridge corre da Taylor, Bill si precipita da Brooke

Ecco le anticipazioni di Beautiful della puntata in onda sabato 10 febbraio 2024 alle 13:50 circa su Canale 5.

Beautiful torna domani, sabato 10 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 9 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 9 febbraio

Ad Aspen, Ridge chiede per un'ultima volta a Brooke di dirgli la verità, senza rivelarle che si riferisce alla telefonata con cui lei avrebbe denunciato Thomas al Servizio Tutela Minori, ma lei non sa di che cosa lui stia parlando e non può rispondere con la sincerità che lui vorrebbe.

Anticipazioni del 10 febbraio: Ridge e Taylor si riconciliano

Ridge, esasperato, lascia definitivamente Brooke e corre da Taylor chiedendole di tornare insieme; lei accetta e i due si baciano.

Nell'episodio di domani: Thomas ha ingannato suo padre

Thomas ripensa al suo inganno: ha usato una app per clonare la voce di Brooke ed è stato lui stesso a chiamare gli assistenti sociali per far ricadere la colpa su di lei, allontanandola definitivamente dal marito. Steffy torna a Los Angeles.

Nella prossima puntata, stati d'animo opposti: felicità e dolore

Ridge e Taylor restano soli ad Aspen e festeggiano la loro rinnovata unione. Anche Brooke torna a casa, distrutta dal dolore, e non riesce a farsi una ragione del perché Ridge l'abbia lasciata.

Sabato nella soap americana: Bill si precipita da Brooke

Bill, informato da Othello di ciò che è avvenuto ad Aspen, si precipita a casa di Brooke, per starle vicino, ma con la chiara intenzione di riconquistarla, visto che Katie ha messo in chiaro che non intende tornare con lui.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor e preoccupata per l'arrivo di Brooke.