Beautiful anticipazioni del 10 dicembre, Steffy e Finn: Liam e Sheila mettono in pericolo la loro felicità

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 10 dicembre alle 13.40: Ridge festeggia il successo di Thomas. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Hope, consapevole della gravità della sua decisione, confessa a Thomas di provare emozioni mai sperimentate prima, differenti da quelle vissute con suo marito Liam. Sebbene attratta dal legame che sta nascendo, chiede a Thomas di mantenere la loro relazione segreta, non essendo pronta ad affrontare le reazioni della sua famiglia.

Dopo una notte insieme, si svegliano nella casa di Thomas, vivendo un momento di dolcezza e complicità, ma Hope sa che non può rimanere troppo a lungo. Nel frattempo, Steffy e Finn godono di un momento di tranquillità, ma la giovane non può fare a meno di preoccuparsi: il bacio con Liam ed un ritorno di Sheila mettono in pericolo anche la sua relazione.

Liam e Steffy: per loro nubi all'orizzonte

Anticipazioni di Beautiful: Brooke aveva intuito l'attrazione di Hope per Thomas

Steffy e Finn discutono a cuore aperto sul loro rapporto. Entrambi si prendono un momento per apprezzare la loro vita insieme, soprattutto dopo tutto quello che hanno passato. La loro relazione è stata messa a dura prova dalla presenza di Sheila, che ha minacciato la loro serenità. Nonostante le difficoltà, Steffy e Finn si sentono più uniti che mai.

La coppia riconosce che la loro connessione è più forte delle sfide che hanno affrontato. Steffy, però, non può fare a meno di riflettere anche sulla situazione di Hope e Liam, notando la crescente tensione tra di loro. La crisi che stanno attraversando preoccupa Steffy, soprattutto perché la sua amica sembra divisa tra il suo matrimonio e l'attrazione per Thomas.

Ridge e Carter: Il cambiamento di Thomas

Alla Forrester Creations, Ridge e Carter discutono della rinascita creativa di Thomas. Non solo sembra aver trovato una nuova ispirazione artistica, ma il suo cambiamento personale è evidente. Entrambi sono impressionati dalla sua evoluzione e dal suo impegno nel migliorare la sua vita e il suo rapporto con la famiglia.

Il viaggio a Roma è stato un punto di svolta per Thomas, che ha ottenuto un notevole successo professionale. Tuttavia, le dinamiche con Hope sono più complesse, e Ridge non può fare a meno di chiedersi se questa nuova connessione tra loro potrebbe portare a complicazioni future. Brooke, che fino ad ora si era tenuta in disparte, quando rimane sola con Ridge, decide di parlargli.

La Logan non può fare a meno di esprimere le sue preoccupazioni riguardo al rapporto tra Hope e Thomas. Brooke ammette di aver notato segnali di attrazione tra i due già prima che si baciassero a Roma. La tensione tra loro era palpabile, e lei teme che ciò possa portare a conseguenze dolorose per Hope e per la sua famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dopo aver passato la notte insieme, Hope e Thomas si scambiano parole affettuose.