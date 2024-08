Beautiful anticipazioni 10 agosto: Sheila chiede a Deacon di fuggire con lei, ma l’FBI le dà la caccia

Sabato 10 agosto torna Beautiful alle 13:50 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Sheila si rifugia da Deacon. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 10 agosto: Deacon riceve una proposta inaspettata

Sheila ha scoperto che Ridge e Bill le hanno teso una trappola. Il magnate ha finto di essere innamorato di lei e, manipolandola, le ha fatto confessare il duplice omicidio commesso in passato. Le parole della donna sono state registrate dall'FBI grazie ai microfoni piazzati in precedenza nella residenza degli Spencer.

Per sfuggire all'arresto, la Carter si è lanciata dal balcone e, miracolosamente illesa, è fuggita in macchina, mentre i federali, che hanno assistito alla scena grazie alle telecamere nascoste nella casa, hanno iniziato a cercarla per l'intera città. Nel frattempo, Deacon si trova al Giardino con Hope, preoccupata per l'umore altalenante del padre in queste ultime settimane.

Bill insegue Sheila dopo la sua fuga

Dopo aver rassicurato sua figlia, tenendola all'oscuro della sua storia parallela con Sheila, il gestore del ristorante riceve un messaggio proprio dalla Carter che gli chiede di raggiungerla a casa sua. Quando Deacon arriva, Sheila gli spiega quello che è successo e gli chiede di fuggire con lei. Sharpe è titubante e prende tempo per decidere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila, miracolosamente illesa dopo la caduta dal balcone, riesce a scappare in automobile