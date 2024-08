Beautiful anticipazioni 1 settembre: Finn sorprende Steffy, Deacon nasconde la verità a Hope su Sheila

Beautiful torna domani, domenica 1 settembre, con l'appuntamento in onda alle 14:05 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Deacon parla ad Hope di Sheila. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: La romantica sorpresa di Finn

È il compleanno di Steffy. Alla Forrester ha ricevuto da Ridge una sorpresa speciale: delle foto di famiglia che le ricordano i tanti momenti di serenità e amore che hanno punteggiato la sua vita. Dopo gli auguri di Taylor e Liam, la ragazza torna a casa per festeggiare con suo marito.

Finn le fa un regalo unico: ha fatto installare delle vere campane nella torretta della loro casa, simili a quelle che suonavano nel momento in cui si sono potuti riabbracciare a Monte Carlo, dove Steffy ha scoperto che il padre dei suoi figli era ancora vivo e non era stato ucciso da Sheila.

Deacon e Hope parlano di Sheila

A proposito della Carter, Hope si reca a "Il Giardino" per trovare suo padre e non nasconde di essere molto orgogliosa di lui per il contributo che ha dato alla cattura di Sheila. Tuttavia, Deacon è molto imbarazzato, poiché sua figlia non sa che tipo di relazione lui abbia avuto con la donna.

Dopo che Sheila è evasa di prigione, Deacon le ha dato rifugio e ha iniziato una relazione con lei. Il nuovo gestore del ristorante, punto di ritrovo dei Forrester e dei loro amici, cerca in ogni modo di minimizzare il proprio ruolo, pur mostrando una sorta di pietà per la donna, che finirà i suoi giorni dietro le sbarre e che ha rischiato di morire per un arresto cardiaco.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas rassicura Liam