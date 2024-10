Beautiful, anticipazioni 1 novembre: Brooke e Ridge preoccupati per il viaggio di Hope e Thomas a Roma

Venerdì 1 novembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Brooke chiede ad Hope di non portare Thomas a Roma. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio del 31 ottobre

Liam continua a non fidarsi di Thomas e chiede a Hope di andare a Roma da sola. Ma Hope è irremovibile nel voler portare anche Thomas in qualità di capo stilista della linea. Più tardi in ufficio, Hope confida a Thomas la discussione avuta con Liam. Il suo turbamento è evidente.

Thomas la rassicura, ma i suoi pensieri non possono non tornare a qualche recente episodio poco chiaro con Hope che potrebbe davvero far pensare a un innamoramento da parte di lei. La partenza per Roma, dove Hope e Thomas presenteranno in anteprima la nuova collezione di "Hope For The Future" alla stampa italiana, è imminente e il pensiero dei due, insieme, nella città più romantica al mondo, suscita forti reazioni.

Wyatt e Liam discutono di Thomas e Hope

Anticipazioni di Beautiful: Ridge è orgoglioso di Thomas, ma resta sospettoso

Brooke è turbata dal pensiero che sua figlia Hope possa innamorarsi veramente di Thomas e cerca in ogni modo di dissuaderla dall'idea di portarlo con sé a Roma. Tuttavia, Hope è determinata, e così Brooke decide di farsi forza pensando che sarà presente all'evento e potrà osservare la situazione da vicino.

Nel frattempo, Wyatt suggerisce a Liam di non arrendersi e di affrontare nuovamente Hope, magari proponendo un incontro in videochiamata insieme a Thomas, direttamente da Los Angeles. Ridge, fiero dei successi professionali del figlio, sostiene pienamente la sua presenza a Roma, ma non resiste dal chiedergli se si senta davvero pronto a gestire la situazione con Hope senza lasciarsi trasportare da vecchie ossessioni. Thomas rassicura Ridge, sottolineando di aver superato i sentimenti irrisolti del passato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke vuole andare a Roma per sostenere Hope.