Beautiful anticipazioni 1° marzo, Hope fa una scoperta inquietante: Thomas ha un manichino con le sue fattezze

Beautiful torna domani, venerdì 1° marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 29 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 29 febbraio

Paris si lascia sfuggire con Thomas l'apprezzamento di Hope proprio nei confronti di lui e Thomas ne approfitta per chiedere a Hope se abbia mai fantasie su di lui, come lui le ha su di lei. Nel frattempo, Liam e Brooke si confrontano sulle rispettive e simili preoccupazioni per Hope, che sembra ormai plagiata da Thomas.

Thomas di Beautiful ha un manichino delle fattezze di Hope

Anticipazioni del 1° marzo: Hope concede fiducia a Thomas

Hope sembra pronta a concedere a Thomas completa fiducia sia sul lavoro che in famiglia, assecondando il suo ruolo ormai preminente nella vita di Douglas.

Nel nuovo episodio: Il mistero del manichino

Hope trova il manichino con le proprie fattezze nell'ufficio di Thomas. Quando gli chiede spiegazioni, lui sostiene di non sapere come possa essere finito lì, che qualcun altro deve avercelo portato a sua insaputa.