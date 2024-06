Beautiful anticipazioni 1° luglio, Deacon accusa il colpo: Hollis ha conquistato Brooke

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 1° luglio alle 13:30, la trama ci rivela che Taylor sorride grazie a Brooke. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 1° luglio: Le preoccupazioni di Bill per Sheila

Taylor si ritrova al centro di due situazioni: una dolorosa e l'altra divertente. Nella prima, deve mediare tra Thomas e Steffy, i suoi figli, che hanno discusso sui modi in cui il padre di Douglas deve organizzarsi per vedere suo figlio dopo la decisione del Tribunale di affidare il bambino a Steffy. Fortunatamente, Taylor può sorridere grazie a Brooke, che flirta con il giovane cameriere de Il Giardino.

Le due donne, infatti, nel ristorante gestito da Deacon, hanno conosciuto Hollis, il giovane e aitante collaboratore del locale. Inaspettatamente, il ragazzo ha iniziato a fare delle avance molto garbate alla Logan, inviandole messaggi e invitandola a cena. Brooke, che inizialmente aveva dei dubbi a causa della differenza di età, ha accettato sotto lo sguardo divertito della sua amica. Sebbene Deacon si sia dimostrato geloso di questa situazione, Hollis non ha esitato e alla fine si è presentato all'appuntamento con l'ex del suo capo.

Brooke ha un appuntamento con Hollis

Nel frattempo, Bill è molto preoccupato per Sheila. Dopo aver ricattato Steffy e Finn per farla uscire di prigione, l'uomo si è visto attaccato sia dai suoi figli che dai suoi amici. Ora, dopo tutto questo, vede la donna infelice e depressa, e la invita a dargli spiegazioni. La Carter, in un primo momento, rifiuta di confidarsi, poi ammette che vorrebbe riconciliarsi con suo figlio Finn, che, invece, non vuole assolutamente vederla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn è pronto ad accettare Douglas nella sua famiglia.