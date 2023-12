Beautiful Anticipazioni 1 gennaio: Thomas fa un altro passo per avere la custodia di Douglas

Beautiful torna domani, lunedì 1 gennaio 2024, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 30.

Beautiful: riassunto della puntata del 30 dicembre

Steffy parla con Hope e le dice che Ridge non troverà mai la serenità con Brooke ma solo con Taylor. Nel frattempo, Bill è da Brooke per parlare dei suoi problemi con Katie. Brooke gli offre il suo aiuto e lo abbraccia amichevolmente proprio mentre il marito sta rincasando.

Anticipazioni dell'1 gennaio: I dubbi di Ridge

Ridge, rientrando a casa, si imbatte in un momento ambiguo tra Brooke e Bill. L'abbraccio fra i due suscita sospetti e interrogativi. Brooke, tuttavia, assicura a Ridge che si trattava di un gesto innocente, ribadendo il suo amore per lui.

Nel nuovo episodio: Thomas si confida con Carter

Thomas apre il suo cuore a Carter, condividendo il desiderio di trascorrere più tempo con suo figlio. La sua volontà di instaurare una connessione più profonda con Douglas senza rovinare i rapporti con Hope

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke e Ridge ricordano il periodo in cui erano sposati.