Beautiful anticipazioni 1° febbraio: Eric scopre il segreto di Ridge, Brooke apre la porta a Bill

Beautiful torna domani, giovedì 1° febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 31 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 31 gennaio

Hope e Thomas lavorano alla nuova collezione della linea "Hope for the future" con risultati magnifici. Ridge ha raggiunto Taylor ad Aspen e le dichiara tutto il suo amore e la sua volontà di tornare per sempre da lei.

Anticipazioni del 1° febbraio: Eric scopre la fuga di Ridge

Eric, pianificando una fuga romantica con Donna in una destinazione esotica, si trova di fronte a una sorpresa sconcertante: l'aereo di famiglia è stato preso da Ridge. Forrester ignora che suo figlio sia volato ad Aspen per raggiungere Taylor

Nel prossimo episodio: La visita inaspettata di Bill a Brooke

Nel frattempo Brooke è ignara di tutto: la Logan non sa che suo marito in questo momento è ad Aspen per dichiarare il suo amore a Taylor. Mentre è a casa in attesa di Ridge, Brooke viene sorpresa dalla visita inaspettata di Bill.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam parla con Brooke di Hope e i bambini.