Beautiful anticipazioni 1 Agosto: Ridge è scomparso, Bill fa la proposta a Sheila

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 1 agosto alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che nessuno sa dove sta Ridge. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful dell'1 agosto: La rabbia di Stephen Logan

Nessuno sa che Ridge e Bill hanno unito le loro forze per incastrare Sheila in modo che la donna possa confessare i suoi omicidi e finire in carcere per tutta la vita. In questo modo Steffy e tutta la famiglia potranno liberarsi dal loro incubo. In tutto questo periodo, Ridge è praticamente scomparso, cosa che ha fatto irritare Stephen Logan.

Ridge sta nella sede dell'FBI ma nessuno lo sa

L'uomo non capisce come mai, in un momento così importante per la sua famiglia, l'uomo sia completamente assente. Stephen chiede spiegazioni a sua figlia, ma Brooke non sa dove si trovi Ridge. In realtà, Ridge è nella sala di controllo dell'F.B.I., dove sta seguendo tutto tramite delle telecamere ciò che avviene a casa Spencer. Nelle fasi successive del suo piano, Bill fa una mossa estrema e imprevista: chiede a Sheila di diventare sua moglie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy, sospettando che Hope provi dei sentimenti per Thomas