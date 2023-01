Beau Is Afraid: Joaquin Phoenix tra sogno e realtà nel primo folle trailer

A24 ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Beau Is Afraid, terza regia di Ari Aster che vede Joaquin Phoenix protagonista assoluto.

Beau Is Afraid è descritto come un "film horror surrealista che si estende per decenni, ambientato in un presente alternativo", in cui Phoenix interpreta un "uomo estremamente ansioso, ma dall'aspetto piacevole, che ha un rapporto difficile con la madre prepotente e non ha mai conosciuto suo padre. Quando la madre muore, l'uomo intraprende un viaggio verso casa che comporta alcune selvagge minacce soprannaturali".

Come possiamo vedere dal filmato, il talento visivo di Ari Aster emerge in maniera prepotente e dimostra ancora una volta le doti del giovane regista americano, che già aveva convinto tutti prima con Hereditary - Le radici del male e poi con Midsommar - Il villaggio dei dannati.

Oltre a Joaquin Phoenix, sulla cui performance si poggia tutta la narrazione, nel cast di Beau Is Afraid troviamo anche Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson, Zoe Lister-Jones, Armen Nahapetian, Parker Posey e Patti LuPone.

La data d'uscita americana è fissata al 21 aprile 2023.