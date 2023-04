Beau ha paura, Martin Scorsese su Ari Aster: "Una delle più straordinarie nuove voci del cinema"

Martin Scorsese, grande fan di Ari Aster che aveva già lodato pubblicamente i precedenti lavori Hereditary e Midsommar, ha visto già due volte l'attesissimo Beau ha paura e, durante un Q&A newyorkese, il maestro del cinema e l'autore di Beau ha paura hanno dialogato con il pubblico sul film e sul processo creativo.

Martin Scorsese non ha esitato a definire l'autore di Beau ha paura "una delle più straordinarie nuove voci nel mondo del cinema", commentando così: "Il film è notevole per me a molti, molti livelli. La seconda volta che l'ho visto ho notato l'abilità tecnica che c'è dietro."

"La prima volta non sapevo niente, nessuno mi aveva detto nulla. Sono rimasto colpito dal suo linguaggio così unico e così originale. Il gusto per il rischio è così unico e potente e non ci sono molti registi che oggi siano in grado di farlo a questo livello", ha concluso il regista di Taxi Driver.

Definito da Rolling Stone US "la commedia più terrificante o il film horror più divertente del 2023", Beau ha paura esce oggi negli Usa in 1.200 sale ed è stato preceduto da una limited release in 4 cinema fra New York e Los Angeles realizzando il miglior risultato di incasso totale (oltre 320mila dollari) e di media per copia del 2023 per un film indipendente. Prodotta da A24 e da Lars Knudsen e Aster, presto la pellicola arriverà nelle sale italiane distribuita da I Wonder Pictures.

In Beau ha paura, il premio Oscar Joaquin Phoenix (Lei, Joker, Joker:Folie à deux) è protagonista di una strabiliante odissea in un racconto cinematografico audace e adrenalinico. Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, il film presenta un cast che include Nathan Lane (vincitore di un Emmy per "Only Murders in the Building" Tv, "The Producers - Una gaia commedia neonazista"), la candidata all'Oscar e al Golden Globe Amy Ryan ("Il ponte delle spie", "Birdman","Gone Baby Gone"), con l'attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv "The Staircase - Una morte sospetta", "Café Society", "Scream 3", "Superman Returns", "BladeTrinity") e la vincitrice di Grammy Patti LuPone ("American Horror Story" Tv, "L'accademia del bene e del male").