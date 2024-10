Beatrice Luzzi del Grande Fratello a Striscia la Notizia: "Alfonso Signorini è il vero esperto di piumoni"

L'ottava puntata del Grande Fratello, trasmessa il 14 ottobre, ha lasciato delle tensioni tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi, nuova opinionista ed ex concorrente del reality. Il rapporto tra i due si è incrinato a causa di una battuta infelice di Signorini, che l'attrice non ha affatto apprezzato.

Beatrice Luzzi replica a Signorini

Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato il Tapiro d'Oro all'opinionista in seguito a un commento sarcastico di Alfonso Signorini, che ha dichiarato: "Beatrice è la vera esperta di piumoni". La battuta è stata pronunciata in riferimento a una scena tra Javier e Shaila sotto le coperte, ma sottintendeva un'allusione a quanto sarebbe accaduto tra la Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella diciassettesima edizione del programma.

Nel momento della consegna del Tapiro, Beatrice Luzzi ha replicato con ironia: "Io esperta di piumoni? Certo, detto da Signorini... Che significa? Secondo me il vero esperto è lui." Tuttavia, poco dopo ha moderato i toni, aggiungendo: "Sono sicura che Alfonso l'ha detto con leggerezza, ma io sono una signora e c'erano anche i miei figli in studio". In risposta alle domande di Staffelli, ha poi chiarito: "Non è successo niente sotto al piumone!" e ha aggiunto con una vena di sarcasmo: "Quando ho visto il Tapiro in braccio ad Alfonso e Cesara Buonamici, ho pensato che fosse il loro bimbo. Me l'hanno fatta pagare".

Alfonso Signorini: conduttore del Grande Fratello

L'episodio del "piumone" non è stato l'unico momento di attrito tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. Durante un commento di Carmen Russo, che ha rivelato di aver fatto l'amore al Grande Fratello con Enzo Paolo, Signorini ha insinuato: "Ma la Luzzi è una santa in confronto a te". Visibilmente irritata, Beatrice ha risposto con fermezza: "Ma la smettiamo? Voglio dire, e poi per due baci". Successivamente, subito dopo la diretta, l'opinionista ha condiviso un post su X (ex Twitter), scrivendo: "La cultura non necessariamente rende Signori", un commento che molti hanno interpretato come una frecciatina diretta a Signorini.

Quale sarà il futuro dei rapporti tra Signorini e Luzzi?

La tensione tra i due protagonisti del reality show sembra destinata a durare, nonostante la possibilità di una riconciliazione in diretta. Non è escluso che nella prossima puntata Beatrice Luzzi possa presentarsi in studio con il suo Tapiro d'Oro, magari dando vita a un momento di pace davanti alle telecamere. Tuttavia, con cinque mesi ancora alla fine del reality, il clima sembra già piuttosto pesante, lasciando spazio a ulteriori colpi di scena.